Борнмут розглядає можливість підписання 23-річного українського захисника Арсенія Батагова з Трабзонспора. Його розглядають як заміну Іллі Забарного, пише 24 Канал з посиланням на TrabzonHub.

Борнмут націлився на Батагова

"Вишні" зацікавилися 23-річним Арсенієм Батаговим, який наразі грає в турецькому Трабзонспор.

Турецький клуб готовий розпочати перемовини щодо трансферу лише у разі пропозиції від 20 мільйонів євро.



Контракт Батагова з Трабзонспором діє до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює його у 4,5 мільйона євро.

Послугами українця раніше також цікавився англійський Брайтон.

Відзначимо, що Ілля Забарний прийшов на підписання контракту з ПСЖ у вишиванці.

