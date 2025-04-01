Пидручный назвал главную проблему украинского биатлона

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о существующей проблеме в биатлоне. В частности он высказался относительно изменений, которые произошли после назначения нового президента Федерации биатлона Украины.

В 2022 году на пост президента Федерации биатлона Украины избрали Ивана Крулько. Он победил в выборах Дмитрия Пидручного.

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Какую проблему выделил Пидручный

Он отметил, что Иван Крулько совсем другой. Изменения заключаются в том, что наконец появилась какая-то стратегия развития, пишет 24 канал со ссылкой на Sport Express.

При предыдущем руководстве акцент делался только на первую команду. По моему субъективному мнению, это и привело к кризису в отечественном биатлоне. Теперь делаются определенные шаги, чтобы развивать детско-юношеский спорт,

– сказал Дмитрий Пидручный.

Он также добавил, что украинцы, которые тогда попадали в сборную, появлялись благодаря достоянию предыдущих времен, а для развития новой молодежи делалось очень мало. Сейчас появляется стратегия и делаются шаги, чтобы строить фундамент.

Напомним, что в итоге в сезоне-2024/2025 сборная Украины по биатлону заработала призовыми 233 900 евро. Больше всего призовых среди "сине-желтых" получили лидеры мужской и женской команд – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Суммарно они заработали почти 100 тысяч евро.