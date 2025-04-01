У 2022 році на пост президента Федерації біатлону України обрали Івана Крулька. Він переміг у виборах Дмитра Підручного.

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Яку проблему виділив Підручний

Він зазначив, що Іван Крулько зовсім інший. Зміни полягають у тому, що нарешті з’явилась якась стратегія розвитку, пише 24 канал з посиланням на Sport Express.

При попередньому керівництві акцент робився лише на першу команду. На мою суб’єктивну думку, це й призвело до кризи у вітчизняному біатлоні. Тепер робляться певні кроки, щоб розвивати дитячо-юнацький спорт,

– сказав Дмитро Підручний.

Він також додав, що українці, які тоді потрапляли до збірної, з’являлись завдяки надбанням попередніх часів, а для розвитку нової молоді робилось дуже мало. Зараз з’являється стратегія і робляться кроки, щоб будувати фундамент.

Нагадаємо, що у підсумку в сезоні-2024/2025 збірна України з біатлону заробила призовими 233 900 євро. Найбільше призових серед "синьо-жовтих" здобули лідери чоловічої та жіночої команд – Дмитро Підручний і Юлія Джима. Сумарно вони заробили майже 100 тисяч євро.