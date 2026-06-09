Календарь чемпионата мира-2026: дата и расписание всех матчей
Чемпионат мира по футболу 2026 года соберет немало интересных сборных – от грандов мирового футбола до команд, которые могут стать главными сенсациями турнира. Именно поэтому болельщикам стоит следить за самыми яркими матчами и ключевыми событиями мундиаля.
Впервые в истории мировое первенство будет проходить сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Соревнования продлятся 39 дней – с 11 июня по 19 июля. О календаре этого турнира подробнее расскажет 24 Канал.
Смотрите также Криштиану, Канело, Месси и другие: Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов года
Что известно о чемпионате мира – 2026?
Мундиаль-2026 станет самым масштабным за всю историю проведения чемпионатов мира. В финальной части впервые примут участие 48 национальных команд, которые проведут рекордные 104 матча. Сборные будут распределены на 12 групп по четыре команды.
Группы на чемпионате мира-2026 / Фото сайт ФИФА
Поединки турнира будут принимать 16 городов: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и Канзас-Сити.
Какой календарь ЧМ-2026?
Групповой этап – 11 – 28 июня.
1/16 финала – 28 июня – 4 июля. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.
1/8 финала – 4 – 7 июля.
Четвертьфиналы – 9 – 12 июля.
Полуфиналы – 15 и 16 июля.
Матч за третье место – 19 июля.
Финал – 19 июля.
Сетка плей-офф чемпионата мира – 2026 / Фото ФИФА
Матчи группового этапа ЧМ-2026
1-й тур
11 июня, 22:00. Мексика – ЮАР
12 июня, 05:00. Южная Корея – Чехия
12 июня, 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
13 июня, 04:00. США – Парагвай
13 июня, 22:00. Катар – Швейцария
14 июня, 01:00. Бразилия – Марокко
14 июня, 04:00. Гаити – Шотландия
14 июня, 07:00. Австралия – Турция
14 июня, 20:00. Германия – Кюрасао
14 июня, 23:00. Нидерланды – Япония
15 июня, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
15 июня, 05:00. Швеция – Тунис
15 июня, 19:00. Испания – Кабо-Верде
15 июня, 22:00. Бельгия – Египет
16 июня, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
16 июня, 04:00. Иран – Новая Зеландия
16 июня, 22:00. Франция – Сенегал
17 июня, 01:00. Ирак – Норвегия
17 июня, 04:00. Аргентина – Алжир
17 июня, 07:00. Австрия – Иордания
17 июня, 20:00. Португалия – ДР Конго
17 июня, 23:00. Англия – Хорватия
18 июня, 02:00. Гана – Панама
18 июня, 05:00. Узбекистан – Колумбия
2-й тур
18 июня, 19:00. Чехия – ЮАР
18 июня, 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
19 июня, 01:00. Канада – Катар
19 июня, 04:00. Мексика – Южная Корея
19 июня, 22:00. США – Австралия
20 июня, 01:00. Шотландия – Марокко
20 июня, 03:30. Бразилия – Гаити
20 июня, 06:00. Турция – Парагвай
20 июня, 20:00. Нидерланды – Швеция
20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
21 июня, 03:00. Эквадор – Кюрасао
21 июня, 07:00. Тунис – Япония
21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия
21 июня, 22:00. Бельгия – Иран
22 июня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
22 июня, 04:00. Новая Зеландия – Египет
22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия
23 июня, 00:00.Франция – Ирак
23 июня, 03:00. Норвегия – Сенегал
23 июня, 06:00. Иордания – Алжир
23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан
23 июня, 23:00. Англия – Гана
24 июня, 02:00. Панама – Хорватия
24 июня, 05:00. Колумбия – ДР Конго
3-й тур
24 июня, 22:00. Швейцария – Канада
24 июня, 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
25 июня, 01:00. Шотландия – Бразилия
25 июня, 01:00. Марокко – Гаити
25 июня, 04:00. Чехия – Мексика
25 июня, 04:00. ЮАР – Южная Корея
25 июня, 23:00. Эквадор – Германия
25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
26 июня, 02:00. Тунис – Нидерланды
26 июня, 02:00. Япония – Швеция
26 июня, 05:00. Турция – США
26 июня, 05:00. Парагвай – Австралия
26 июня, 22:00. Норвегия – Франция
26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак
27 июня, 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
27 июня, 03:00. Уругвай – Испания
27 июня, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
27 июня, 06:00. Египет – Иран
28 июня, 00:00. Панама – Англия
28 июня, 00:00. Хорватия – Гана
28 июня, 02:30. Колумбия – Португалия
28 июня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан
28 июня, 05:00. Алжир – Австрия
28 июня, 05:00. Иордания – Аргентина
Матчи Плей-офф
1/16 финала
28 июня, 22:00
29 июня, 20:00
29 июня, 23:30
30 июня, 04:00
30 июня, 20:00
1 июля, 00:00
1 июля, 04:00
1 июля, 19:00
1 июля, 23:00
2 июля, 03:00
2 июля, 22:00
3 июля, 02:00
3 июля, 21:00
4 июля, 01:00
4 июля, 04:30
1/8 финала
- 4 июля, 20:00
- 5 июля, 00:00
- 5 июля, 23:00
- 6 июля, 03:00
- 6 июля, 22:00
- 7 июля, 03:00
- 7 июля, 19:00
- 7 июля, 23:00
1/4 финала
9 июля, 23:00
10 июля, 22:00
12 июля, 00:00
12 июля, 04:00
1/2 финала
15 июля, 22:00
16 июля, 22:00
Матч за 3-е место
19 июля, 00:00
Финал
- 19 июля, 22:00