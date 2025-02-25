Калинина пробилась во второй круг турнира в Мериде: она может встретиться с другой украинкой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире в Мериде. В первом круге она одолела француженку Леолию Жанжан.
Ангелина Калинина – Леолия Жанжан 2:1 (6:4, 1:6, 1:6 6:1)
В понедельник, 24 февраля, состоялись первые матчи на турнире серии WTA 500 Merida Open Makron в Мексике. В одном из них украинка Ангелина Калинина противостояла Леолии Жанжан, пишет 24 канал.
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Добила в третьем сете
Начало матча откладывали почти на час из-за погодных условий.
В первом сете француженка сумела сделать брейк в четвертом гейме, однако впоследствии украинка отыгралась и противостояние остановили из-за дождя. После возобновления поединка Калинина смогла забрать уверенную победу в сете.
Во второй партии Жанжан разгромила украинку со счетом 1:6, не оставив ей шансов и сохранив интригу.
Уже в третьем сете Калинина совершила камбэк и уничтожила француженку. Во время матча она 1 раз подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 4 брейка.
Противостояние продолжалось 2 часа 15 минут.
Интересно, что во втором круге турнира Ангелина Калинина может встретиться с Мартой Костюк в случае ее победы над австралийкой Дарьей Сэвилл.