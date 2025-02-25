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Sport News 24 Теніс Калініна пробилась у друге коло турніру в Мериді: вона може зустрітися з іншою українкою
25 лютого, 09:06
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Калініна пробилась у друге коло турніру в Мериді: вона може зустрітися з іншою українкою

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Ангеліна Калініна перемогла Леолію Жанжан у першому колі турніру WTA 500 Merida Open Makron у Мексиці.
  • У другому колі Калініна може зустрітися з українкою Мартою Костюк, якщо та переможе австралійку Дар'ю Севілл.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стартувала з перемоги на турнірі в Мериді. У першому колі вона здолала француженку Леолію Жанжан.

Ангеліна Калініна – Леолія Жанжан 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

У понеділок, 24 лютого, відбулися перші матчі на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron у Мексиці. В одному з них українка Ангеліна Калініна протистояла Леолії Жанжан, пише 24 канал

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Добила у третьому сеті

Початок матчу відкладали майже на годину через погодні умови.

У першому сеті француженка зуміла зробити брейк у четвертому геймі, однак згодом українка відігралася і протистояння зупинили через дощ. Після відновлення поєдинку Калініна змогла забрати впевнену перемогу у сеті.

У другій партії Жанжан розгромила українку з рахунком 1:6, не лишивши їй шансів та зберігши інтригу.

Вже у третьому сеті Калініна здійснила камбек і знищила француженку. Під час матчу вона 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки.

Протистояння тривало 2 години 15 хвилин. 

Цікаво, що у другому колі турніру Ангеліна Калініна може зустрітися з Мартою Костюк у разі її перемоги над австралійкою Дар'єю Севілл.