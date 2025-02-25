Ангеліна Калініна – Леолія Жанжан 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

У понеділок, 24 лютого, відбулися перші матчі на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron у Мексиці. В одному з них українка Ангеліна Калініна протистояла Леолії Жанжан, пише 24 канал.

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Добила у третьому сеті

Початок матчу відкладали майже на годину через погодні умови.

У першому сеті француженка зуміла зробити брейк у четвертому геймі, однак згодом українка відігралася і протистояння зупинили через дощ. Після відновлення поєдинку Калініна змогла забрати впевнену перемогу у сеті.

У другій партії Жанжан розгромила українку з рахунком 1:6, не лишивши їй шансів та зберігши інтригу.

Вже у третьому сеті Калініна здійснила камбек і знищила француженку. Під час матчу вона 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки.

Протистояння тривало 2 години 15 хвилин.

Цікаво, що у другому колі турніру Ангеліна Калініна може зустрітися з Мартою Костюк у разі її перемоги над австралійкою Дар'єю Севілл.