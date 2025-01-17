Сенсационный дебютант сборной Украины получил предложение от клуба из Англии, –СМИ

Полузащитник Александрии и сборной Украины Иван Калюжный может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Дальнейшая судьба футболиста может решиться в ближайшее время.

Представитель Чемпионшипа Плимут отправил Александрии предложение по трансферу Ивана Калюжного. Об этом сообщил журналист Сергей Тищенко, пишет 24 Канал.

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Вариант для Калюжного

Сейчас руководство Александрии еще не приняло окончательного решения по переходу Калюжного. Контракт полузащитника с "горожанами" действует до 30 июня 2025 года. Поэтому 26-летний футболист уже имеет право подписывать предварительный контракт.

Если Александрия не даст добро на переход Калюжного зимой, то летом он присоединится к "пилигримам" абсолютно бесплатно. Портал Transfermakt оценивает стоимость в 1,2 миллиона евро. Однако учитывая ситуацию с контрактом, игрок сборной Украины может достаться аутсайдеру Чемпионшипа за символические деньги.

Отметим, что Плимут занимает последнее 24 место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. В последний день 2024 года "пилигримов" покинул главный тренер команды легендарный Уэйн Руни.

Справка. Ранее была информация о интересе к Ивану Калюжному со стороны Динамо и Шахтера. Однако пока полузащитник вместе с Александрией готовится к сезону в Турции.

Напомним, что Иван Калюжный ярко дебютировал за сборную Украины в матче Лиг наций против Грузии (1:0). Полузащитник без лишнего мандража провел весь поединок и покорил сердца болельщиков.