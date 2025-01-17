Представник Чемпіоншипу Плімут відправив Олександрії пропозицію щодо трансферу Івана Калюжного. Про це повідомив журналіст Сергій Тищенко, пише 24 Канал.

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Варіант для Калюжного

Наразі керівництво Олександрії ще не прийняло остаточного рішення щодо переходу Калюжного. Контракт півзахисника з "містянами" чинний до 30 червня 2025 року. Тож 26-річний футболіст вже має право підписувати попередній контракт.

Якщо Олександрія не дасть добро на перехід Калюжного взимку, то влітку він приєднається до "пілігримів" абсолютно безплатно. Портал Transfermakt оцінює вартість у 1,2 мільйона євро. Проте враховуючи ситуацію з контрактом, гравець збірної України може дістатися аутсайдеру Чемпіоншипу за символічні гроші.

Зазначимо, що Плімут займає останнє 24 місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії. В останній день 2024 року "пілігримів" залишив головний тренер команди легендарний Вейн Руні.

Довідка. Раніше була інформація про інтерес до Івана Калюжного зі сторони Динамо та Шахтаря. Проте наразі півзахисник разом з Олександрією готується до сезону у Туреччині.

Нагадаємо, що Іван Калюжний яскраво дебютував за збірну України у матчі Ліги націй проти Грузії (1:0). Півзахисник без зайвого мандражу провів весь поєдинок та підкорив серця уболівальників.