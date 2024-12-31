Команда англійського Чемпіоншипу Плімут оголосила про відставку з посади головного тренера знаменитого Вейна Руні. Про це повідомив офіційний сайт клубу, пише 24 Канал.

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Чергове фіаско легенди

На тренерському містку "пілігримів" Руні протримався сім місяців. Культовий форвард збірної Англії очолив Плімут наприкінці травня 2024 року.

Під його керівництвом "Зелена Армія" провалила сезон у Чемпіоншипі. Після 23 турів Плімут замикає турнірну таблицю другого за силою дивізіону Англії. На рахунку колишніх підопічних Руні 18 очок у 23 матчах. Статистика забитих та пропущених м'ячів теж виглядає жахливо: 25:53. Від рятівного 21-го місця Плімут віддаляє 4 бали.

У наступному матчі, який відбудеться 1 січня, діями команди керуватиме помічник Руні – Кевін Нінсківелл.

Нагадаємо, що ця відставка стала другою за рік для легендарного гравця Манчестер Юнайтед. У січні 2024 року Руні вказали на двері у Бірмінгемі. Причина звільнення та сама – відсутність задовільних результатів.

Протягом тренерської кар'єри Руні працював також у Дербі Каунті та американському Ді Сі Юнайтед. У жодному з них він не досяг успіху та довго не затримувався.