Российская фигуристка лишилась возможности выступать на международных турнирах под нейтральным флагом после того, как ISU отозвал ранее предоставленный ей статус. Валиева могла обратиться в Спортивный арбитражный суд, однако этого не сделала.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко отреагировала на решение Камилы Валиевой не обжаловать отказ в предоставлении нейтрального статуса. Легендарная фигуристка не увидела смысла в такой апелляции, сообщает пропагандистское издание ria.ru.

Роднина резко высказалась о Валиевой

Решение фигуристки прокомментировала Ирина Роднина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и одной из самых известных представительниц российского фигурного катания.

Ну, наконец-то мозги заработали. На каком основании и по какой причине подана такая апелляция?

– заявила Роднина.

Она подчеркнула, что Валиеву временно лишили возможности выступать именно в нейтральном статусе, а не запретили заниматься спортом в целом.

У нее есть полное право выступать внутри страны. Никто ее этого права не лишал, особенно после снятия дисквалификации,

– добавила российская функционерка.

В то же время Роднина посоветовала спортсменке сначала восстановить надлежащую физическую форму, а уже потом думать о международных выступлениях.

Валиева осталась без международных стартов

В августе 2026 года Международный союз конькобежцев сначала предоставил Валиевой нейтральный статус на сезон 2026/27. Однако после повторной проверки организация отозвала свое решение, поскольку фигуристка больше не соответствовала актуальным требованиям для получения такого статуса.

Российские источники впоследствии сообщили, что CAS подтвердил отсутствие апелляции со стороны Валиевой. Таким образом, в настоящее время она не имеет возможности выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.

Ранее чемпион Европы по танцам на льду Сергей Новицкий призвал Валиеву задуматься о завершении карьеры.

Фигуристку также неоднократно замечали на мероприятиях с участием Владимира Путина. Валиева сидела в VIP-ложе рядом с российским диктатором, поэтому в СМИ ее называли "любовницей Путина".