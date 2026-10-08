Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна різко відреагувала на рішення Каміли Валієвої не оскаржувати відмову в нейтральному статусі. Легендарна фігуристка не побачила сенсу в такій апеляції, повідомляє пропагандистське видання ria.ru.

Родніна різко висловилася про Валієву

Рішення фігуристки прокоментувала Ірина Родніна, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою та однією з найвідоміших представниць російського фігурного катання.

Ну, нарешті мізки запрацювали. На якій підставі та яка причина подачі такої апеляції?

– заявила Родніна.

Вона наголосила, що Валієву тимчасово позбавили можливості виступати саме у нейтральному статусі, а не заборонили займатися спортом загалом.

У неї є повне право виступати всередині країни. Ніхто її цього права не позбавляв, особливо після зняття дискваліфікації,

– додала російська функціонерка.

Водночас Родніна порадила спортсменці спочатку повернути належну фізичну форму, а вже потім думати про міжнародні виступи.

Валієва залишилася без міжнародних стартів

У серпні 2026 року Міжнародний союз ковзанярів спочатку надав Валієвій нейтральний статус на сезон-2026/27. Однак після повторної перевірки організація відкликала своє рішення, оскільки фігуристка більше не відповідала актуальним вимогам для отримання такого статусу.

Російські джерела згодом повідомили, що CAS підтвердив відсутність апеляції з боку Валієвої. Таким чином, наразі вона не має можливості виступати на міжнародних змаганнях під егідою ISU.

Раніше чемпіон Європи з танців на льоду Сергій Новицький закликав Валієву задуматися про завершення кар'єри.

Фігуристку також неодноразово помічали на заходах за участю Владіміра Путіна. Валієва сиділа у VIP-ложі поруч із російським диктатором, через що в медіа її називали "коханкою Путіна".