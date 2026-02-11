Валиева, которая, по слухам, стала новой любовницей российского диктатора Путина, попыталась загнать россиян в провластный мессенджер на своей странице в телеграмме, который в РФ сейчас пытаются заблокировать.

Как Валиева подыграла российской пропаганде?

Валиева рассказала, что имеет напряженный график и не может много времени уделяться коммуникациям, но все равно пытается делиться с читателями фото и видео, особенно на своей странице в MAX, на которую призвала подписаться.

После этого фигуристка начала расписывать преимущества приложения, которое российские спецслужбы на самом деле используют для тотального контроля интернет-активности населения.

Как отреагировали на рекламу Валиевой?

Многие подписчики обратили внимание на то, как бесстыдно спортсменка продвигает провластную платформу. Некоторые напомнил, что пока нормальные атлеты из нормальных стран выступают на Олимпийских играх и там приобретают славу, Валиева сидит в России и выполняет задание своего хозяина из Кремля.

Что известно о Камиле Валиевой?