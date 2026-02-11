Валієва, яка, за чутками, стала новою коханкою російського диктатора Путіна, спробувала загнати росіян у провладний месенджер на своїй сторінці в телеграмі, який в РФ зараз намагаються заблокувати.

Як Валієва підіграла російській пропаганді?

Валієва розповіла, що має напружений графік і не може багато часу приділятися комунікаціям, але все одно намагається ділитися з читачами фото і відео, особливо на своїй сторінці в MAX, на яку закликала підписатися.

Після цього фігуристка почала розписувати переваги додатку, який російські спецслужби насправді використовують для тотального контролю інтернет-активності населення.

Як відреагували на рекламу Валієвої?

Чимало підписників звернули увагу на те, як безсоромно спортсменка просуває провладну платформу. Дехто нагадав, що поки нормальні атлети з нормальних країн виступають на Олімпійських іграх і там здобувають славу, Валієва сидить в Росії і виконує завдання свого господаря з Кремля.

Що відомо про Камілу Валієву?