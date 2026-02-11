Валієва, яка, за чутками, стала новою коханкою російського диктатора Путіна, спробувала загнати росіян у провладний месенджер на своїй сторінці в телеграмі, який в РФ зараз намагаються заблокувати.
Дивіться також "Нічого не вміє": російська пропагандистка прокоментувала повернення у спорт "коханки Путіна"
Як Валієва підіграла російській пропаганді?
Валієва розповіла, що має напружений графік і не може багато часу приділятися комунікаціям, але все одно намагається ділитися з читачами фото і відео, особливо на своїй сторінці в MAX, на яку закликала підписатися.
Після цього фігуристка почала розписувати переваги додатку, який російські спецслужби насправді використовують для тотального контролю інтернет-активності населення.
Як відреагували на рекламу Валієвої?
Чимало підписників звернули увагу на те, як безсоромно спортсменка просуває провладну платформу. Дехто нагадав, що поки нормальні атлети з нормальних країн виступають на Олімпійських іграх і там здобувають славу, Валієва сидить в Росії і виконує завдання свого господаря з Кремля.
Що відомо про Камілу Валієву?
- На Олімпійських іграх-2022, де Валієва виступала від команди "олімпійських атлетів з Росії" без прапора і гімну, її спіймали на вживанні допінгу.
- Фігуристка приймала триметазидин. Її результати в командних змаганнях на Олімпіаді було скасовано, через що росіян позбавили золота.
- З 25 грудня 2021 року розпочався відлік її чотирирічної дискваліфікації, яка завершилася наприкінці минулого року.
- Як пише Вікіпедія, проти Валієвої запроваджено санкції Верховною Радою України.