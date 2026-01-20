Інша прихильниця російського нацизму, депутатка Думи від "Єдиної Росії" та колишня спортсменка Ірина Родніна висловилася про відновлення кар'єри Валієвої скептично, пише Obozrevatel.
Що сказала Родніна про Валієву?
Олімпійська чемпіонка, а нині пропагандистка Кремля вирішила, що Каміла Валієва повернулася у спорт, бо просто не вміє робити більше нічого іншого.
Родніна додала, що їй цікаво подивитися на 19-річну фігуристку, а також на її колегу Олександру Трусову, яка повертається на лід після народження дитини. Але ні від однієї, ні від іншої соратниця Путіна не очікує "якихось цікавих інтриг".
Чим відома Каміла Валієва?
- На Олімпіаді-2022 року у Пекіні Валієва вважалася лідеркою світового фігурного катання. Разом з нею збірна ОКР набрала найбільшу кількість балів у командних змаганнях.
- Проте церемонію нагородження росіян відклали, бо одна з допінг-проб Валієвої дала позитивний результат на заборонену речовину триметазидин. Фігуристка зрештою виступила в індивідуальній програмі, але стала лише четвертою.
- Одразу після цього розпочалася тривала допінгова тяганина, під час якої росіяни намагалися "відмазати" Валієву. Зрештою справа дійшла до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
- У січні 2024 року, як пише сайт Всесвітньої антидопінгової агенції WADA, арбітраж підтримав дискваліфікацію Валієвої та анулювання усіх її результатів на Олімпійських іграх. ОКР скотилася з першого місця на третє.
- Відсторонення Валієвої від спорту тривало з 25 грудня 2021 року до 25 грудня 2024-го.
- У 2024 році спортсменка з'явилася на трибуні пропагандистських "Ігор майбутнього" поруч з диктатором Путіним. За чутками, Валієва стала новою фавориткою кремлівського очільника.