Інша прихильниця російського нацизму, депутатка Думи від "Єдиної Росії" та колишня спортсменка Ірина Родніна висловилася про відновлення кар'єри Валієвої скептично, пише Obozrevatel.

Дивіться також Фігуристка, з якою порушив закон Путін, подалася у ведучі під хейт у соцмережах

Що сказала Родніна про Валієву?

Олімпійська чемпіонка, а нині пропагандистка Кремля вирішила, що Каміла Валієва повернулася у спорт, бо просто не вміє робити більше нічого іншого.

Родніна додала, що їй цікаво подивитися на 19-річну фігуристку, а також на її колегу Олександру Трусову, яка повертається на лід після народження дитини. Але ні від однієї, ні від іншої соратниця Путіна не очікує "якихось цікавих інтриг".

Чим відома Каміла Валієва?