Камиле Валиевой не удается вернуться на международный уровень. В Госдуме России считают, что в этом может помочь жалоба в Европейский суд по правам человека, сообщает 24 Канал.

Что советуют Валиевой

В парламенте страны-агрессора считают, что спортсменка, ранее отбывшая четырехлетний срок дисквалификации за допинг, должна отстаивать свои интересы в суде.

Правда, в Москве такую логику объясняют по-своему.

Международное сообщество, конечно, настроено против Валиевой. И не хочет ее возвращения, препятствует этому. Но она уже понесла наказание, а теперь ей снова создают препятствия. Не совсем понятно, каков принцип международных федераций в отношении спортсменов. Если ситуация предполагает дальнейшее обжалование, то нужно это делать,

– заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Напомним, что в декабре 2021 года 15-летняя Валиева сдала допинг-пробу, в которой уже после победы в командном чемпионате на Олимпийских играх в Пекине-2022 обнаружили препарат триметазидин. Спортсменку сняли с соревнований среди одиночников, а затем дисквалифицировали на четыре года.

Что произошло с Валиевой в 2026 году

В прошлом месяце ISU предоставил фигуристке, которая уже отбыла свою дисквалификацию, нейтральный статус. Но уже 5 сентября Валиеву его лишили.

Впоследствии последовала апелляция в CAS и ее отклонение. Теперь фигуристка, известная своей поддержкой войны против Украины, обратилась в Европейский суд по правам человека.

Почему Валиева – "любовница Путина"

Фигуристка, которая в 2022 году считалась фавориткой Олимпиады в Пекине, но провалила индивидуальный турнир после допинг-скандала, на протяжении дисквалификации всячески демонстрировала, почему ее точно нельзя называть "нейтральной".

Валиева появлялась на различных мероприятиях российских пропагандистов, а во время одного из них сидела рядом с диктатором. Это породило слухи о том, что 20-летнюю спортсменку связывает с кремлевским военным преступником что-то большее, чем просто поддержка его политики.