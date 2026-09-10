Камілі Валієвій не вдається повернуться на міжнародний рівень. У Держдумі Росії ввжають, що у цьому може допомогти скарга в Європейський суд з прав людини, передає 24 Канал.

Що радять Валієвій?

У парламенті країни-агресорки вважають, що спортсменка, яка раніше відбула чотирирічний термін дискваліфікації за допінг, має відстоювати свої інтереси у суді.

Щоправда, у Москві таку логіку пояснюють на власний манер.

Проти Валієвої, звісно, налаштовані в міжнародній спільноті. І не хочуть її повернення, перешкоджають цьому. Але вона вже понесла покарання, а тепер їй знову чинять перепони. Не дуже зрозуміло, який принцип у міжнародних федерацій щодо спортсменів. Якщо ситуація передбачає подальше оскарження, то треба це робити,

– заявив перший заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев.

Нагадаємо, що у грудні 2021-го 15-річна Валієва здала допінг пробу, у якій уже після виграного командного чемпіонату на Олімпійських іграх у Пекіні-2022 знайшли препарат триметазидин. Спортсменку зняли зі змагань одиночників, а потім дискваліфікували на чотири роки.

Що сталося з Валієвою у 2026 році?

Минулого місяця ISU надав фігуристці, яка уже відбула своє відсторонення, нейтральний статус. Але уже 5 вересня Валієву його позбавили.

Згодом були апеляція у CAS та її відхилення. Тепер відома підтримкою війни проти України фігуристка пішла у в Європейський суд з прав людини.

Чому Валієва – "коханка Путіна"?

Фігуристка, яка у 2022 році вважалася фавориткою Олімпіади у Пекіні, але провалила індивідуальний турнір після допінг-скандалу, упродовж дискваліфікації усіляко демонструвала, чому її точно не можна називати "нейтральною".

Валієва з'являлась на різних заходах російських пропагандистів, а під час одного з них сиділа поряд з диктатором. Це породило чутки про те, що 20-річну спортсменку пов'язує з кремлівський воєнним злочинцем щось більше, ніж просто підтримка його політики.