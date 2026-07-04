В этом матче определялся обладатель путевки в четвертьфинал, который сделал еще один шаг навстречу заветному трофею. О ходе встречи, ее результате и команде-победительнице расскажет 24 Канал.

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Канада – Марокко 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8

Матч начался в привычном для стадии плей-офф темпе, команды действовали осторожно и сосредоточивались прежде всего на игре в обороне, стараясь избежать ошибок, которые могли бы привести к пропущенному мячу.

В течение первого тайма обе сборные создали несколько опасных моментов, однако воспользоваться своими шансами не смогли. Самый реальный шанс открыть счет в конце тайма был у Марокко, когда команда провела быструю контратаку, но завершить ее результативным ударом не удалось.

В итоге первая половина встречи завершилась без забитых мячей – 0:0.

После перерыва марокканцы значительно активизировались и уже на 50-й минуте открыли счет: отличился Аззедин Унахи. Команда продолжила давить на соперника, создавая опасные моменты сразу после гола.

Первый гол Марокко: смотрите видео от Мегого

Канада ответила несколькими попытками сравнять счет, а ближе всего к успеху была на 68-й минуте, однако реализовать момент не удалось. Несмотря на активность канадцев, Марокко контролировало игру и постепенно вновь перехватило инициативу.

На 82-й минуте Унахи оформил дубль, удвоив преимущество своей команды и фактически сняв вопрос о победителе. После этого обе сборные продолжили атаковать: Марокко – в попытках закрепить преимущество, Канада – в поисках гола престижа.

Дубль Унахи: смотрите видео

В добавленное время канадцы даже вывели вратаря на атаку и усилили давление, но это не дало результата. Зато уже в конце матча Суфьян Рахими установил окончательный счет 3:0 в пользу Марокко.

Третий гол марокканцев: смотрите видео

Судьба следующего соперника Марокко решится в матче между Парагваем и Францией, который начнется 5 июля ровно в 00:00 по киевскому времени.