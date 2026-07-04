У цьому матчі визначався володар путівки до чвертьфіналу, який зробив ще один крок назустріч омріяному трофею. Про перебіг зустрічі, її результат та команду-переможця розповість 24 Канал.

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Канада – Марокко 0:3

Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8

Матч розпочався у звичному для стадії плей-оф темпі, команди діяли обережно та зосереджувалися насамперед на грі в обороні, намагаючись уникнути помилок, які могли б призвести до пропущеного м'яча.

Упродовж першого тайму обидві збірні створили кілька небезпечних моментів, однак скористатися своїми нагодами не змогли. Найреальніший шанс відкрити рахунок наприкінці тайму мав Марокко, коли команда провела швидку контратаку, але завершити її результативним ударом не вдалося.

У підсумку перша половина зустрічі завершилася без забитих м'ячів 0:0.

Після перерви марокканці значно додали в активності й уже на 50-й хвилині відкрили рахунок, відзначився Аззедін Унахі. Команда продовжила тиснути на суперника, створюючи небезпечні моменти одразу після голу.

Перший гол Марокко: дивіться відео від Мегого

Канада відповіла кількома спробами зрівняти рахунок, а найближче до успіху була на 68-й хвилині, однак реалізувати момент не вдалося. Попри активність канадців, Марокко контролювало гру та поступово знову перехопило ініціативу.

На 82-й хвилині Унахі оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди й фактично знявши питання про переможця. Після цього обидві збірні продовжили атакувати: Марокко у спробах закріпити перевагу, Канада у пошуках гола престижу.

Дубль Унахі: дивіться відео

У компенсований час канадці навіть залучили воротаря до атак і посилили тиск, але це не дало результату. Натомість уже наприкінці матчу Суф'ян Рахімі встановив остаточний рахунок 3:0 на користь Марокко.

Третій гол марокканців: дивіться відео

Доля наступного суперника Марокко вирішиться у протистоянні Парагваю та Франції, яке стартує 5 липня рівно о 00:00 за київським часом.