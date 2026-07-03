Підготовку до поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Мексики та Еквадору затьмарили повідомлення про можливий тиск на еквадорську команду. Журналіст Едуардо Фейнманн заявив, що за погрозами нібито стояв один із мексиканських наркокартелів, передає Pulzo.

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Що відомо про погрози?

За словами журналіста, невідомі вийшли на зв'язок із п'ятьма футболістами збірної Еквадору. Вони нібито володіли детальною інформацією про членів їхніх сімей, які перебувають як в Еквадорі, так і в Мексиці.

Гравців залякували та вимагали поступитися в матчі, який проходив на легендарному стадіоні "Ацтека". За словами Фейнманна, ситуація серйозно вплинула на психологічний стан еквадорських футболістів напередодні одного з найважливіших матчів турніру.

Ситуація досить складна, тому що, схоже, вже підтверджено, що гравцям збірної Еквадору погрожував один із мексиканських картелів. Вони зв'язалися з п'ятьма футболістами, маючи конкретну інформацію про їхніх родичів в Еквадорі та Мексиці. Їм погрожували, щоб вони програли той матч на стадіоні "Ацтека" проти Мексики,

– заявив Фейнманн.

Офіційного підтвердження поки немає

Попри резонансні заяви журналіста, офіційного підтвердження цієї інформації наразі не оприлюднено. Федерація футболу Еквадору не повідомляла, що за погрозами стояли саме представники мексиканських наркокартелів, а також не коментувала можливий тиск на команду.

Сам матч завершився перемогою збірної Мексики з рахунком 2:0. Господарі здобули путівку до наступного раунду чемпіонату світу, тоді як еквадорці залишили турнір.

В 1/8 чемпіонату світу Мексика зіграє з Англією.