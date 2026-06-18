Нападающий французского клуба Ницца Эли Ваи не получил канадскую визу. Об обстоятельствах инцидента с оттенком криминала рассказывает 24 Канал.

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Что случилось с Ваи?

Футболист оказался вовлечен в криминальную историю. В мае Ваи задержали во Франции, где на него пали подозрения в манипуляциях со спортивными результатами местного футбольного чемпионата.

Тогда нападающего подозревали в умышленном получении желтой карточки в матче Лиги 1 против Меца. Правоохранители отпустили Ваи, но расследование продолжается.

Футбольная федерация Кот-д’Ивуара сообщила, что спортсмену не предъявлено никаких официальных обвинений, но подтвердила, что впоследствии он не получил визу для въезда в Канаду.

Сборная Кот-д’Ивуара: что дальше?

Африканская команда выступает в одной группе с Германией, Эквадором и Кюрасао. В первом туре Ваи и его партнеры победили Эквадор (1:0). В том матче футболист Ниццы отыграл 55 минут.

Во втором туре Кот-д’Ивуар сыграет с немцами. Этот матч состоится 20 июня в Торонто. Начало игры запланировано на 23:00 по киевскому времени.