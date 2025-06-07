Не победа: Ребров назвал главную цель сборной Украины на турнире в Канаде

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Канады.

Накануне этого матча состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров. На ней Сергей Ребров рассказал, какую цель имеет его команда, участвуя в соревновании, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Что сказал Ребров перед игрой с Канадой

Наставник "сине-желтых" заявил, что товарищеский турнир в Торонто важен в первую очередь для подготовки игроков сборной Украины к отбору на чемпионат мира-2026. Он хочет присмотреться к новым футболистам, которые заслужили свой шанс выступлениями в течение сезона-2024/2025.

"После того, как сезон в Украине и Европе закончился, некоторые игроки получили травмы, поэтому мы были вынуждены искать новых, в частности, молодых. Как вы знаете, на последнем Евро сборная Украины имела один из самых молодых составов. И даже сейчас мы приглашаем больше молодых игроков.

На этом турнире хотим посмотреть своих молодых игроков. Есть много футболистов из УПЛ, которые действительно заслуживают вызова в национальную команду. Мы дадим шанс каждому игроку. Как я сказал, эти матчи – это подготовка к очень важному началу квалификации на ЧМ", – сказал Ребров.

Полная пресс-конференция Реброва перед игрой Канада – Украина: смотрите видео

Справка. Матч Канада – Украина начнется в 22:30 по киевскому времени. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция игры.

Напомним, что отбор на ЧМ-2026 Украина начнет в сентябре. Ее соперниками в квалификационной группе станут: Франция, Исландия и Азербайджан.