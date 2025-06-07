Онлайн-трансляция матча Канада – Украина на турнире Canadian Shield

Сборные Канады и Украины сыграют первый матч на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против сборной Канады. Встреча состоится в рамках выставочного турнира Canadian Shield, сообщает 24 Канал.

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Бой за океаном

Первым соперником "сине-желтых" станет как раз команда-хозяйка турнира. Канадцы подходят к спаррингу в почти оптимальном составе. Из лидеров только Альфонсо Дэвис не сыграет.

Подопечные Джесси Марша готовятся целенаправленно к ЧМ-2026, куда команда попала на правах хозяина. Украине же придется еще пройти квалификацию на Мундиаль осенью.

Поэтому июньские встречи Сергей Ребров рассматривает как подготовку к отбору и возможность проверить ближайший резерв. Тем более, что Довбик, Ярмоленко, Конопля и Назаренко в этих встречах не помогут.

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Где смотреть

Матч Канада – Украина онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 7 июня в 22:30 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Торонто на стадионе "BMO Field".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Канада – Украина. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.