Это будет первый из двух матчей украинской сборной в рамках товарищеского турнира в Канаде. Второй в истории поединок между Украиной и Канадой начнется 7 июня – в 22:30 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Канада – Украина на турнире Canadian Shield

Кого поставил Ребров в старт

В заявку "сине-желтых" попало 24 игрока: 1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык. 24. Егор Назарина.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился со стартовой одиннадцаткой. Место в воротах получил первый номер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин.

Зато с капитанской повязкой нашу сборную на поле выведет "горняк" Николай Матвиенко.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Трубин – Матвиенко, Бондарь, Забарный, Тымчик – Калюжный, Зинченко, Шапаренко, Судаков, Цыганков – Яремчук.



Стартовый состав Украины на матч против Канады / Фото УАФ

Отметим, что Украина и Канада впервые и пока последний раз встречались на футбольном поле в сезоне-2010/2011. Тот товарищеский поединок закончился боевой ничьей 2:2. "Сине-желтые" отыгрались с 0:2 и спаслись от домашнего поражения.