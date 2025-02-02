Болельщики устроили бунт на матче НХЛ: причиной стал указ Трампа

Канадские болельщики НХЛ устроили бунт прямо на хоккейном матче. Все из-за провокационных заявлений и указов Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов против Канады. Такие действия политика возмутили канадский народ, пишет 24 канал со ссылкой на New York Post.

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Гимн США освистали в Канаде

На арене Canadian Tire Centre в Оттаве сорвали выступление певицы Мандии, которая исполняла гимн США. На протяжении всего исполнения ее освистывали канадские болельщики хоккея.

Сама исполнительница не обратила внимания на выкрики фанатов и уверенно продолжила исполнение песни.

После того, как Мандия закончила исполнять гимн США шумиха вспыхнула с новой силой. Некоторые болельщики продолжили свой протест, а другие поддержали Америку аплодисментами.

Таким образом канадцы выражают протест относительно указа Трампа, из-за которого произошел рост цен. В частности этот налог распространился и на мексиканский импорт.

Отметим, что матч НХЛ между Оттавой Сенаторз и Миннесотой Уайлд закончился со счетом 6:0.