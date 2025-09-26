В каждой футбольной команде есть человек, который отличается незаурядным чувством юмора. Защитник Динамо Александр Караваев назвал игроков, которые отвечают за хорошее настроение у "бело-синих".

В Динамо всегда хватало игроков, которые были душой компании. Свою версию о главных шутниках столичной команды рассказал Александр Караваев, сообщает 24 Канал со ссылкой на On-side.

Кто главный шутник в Динамо?

Лучшим юмористом Динамо до ухода из клуба был одессит Георгий Бущан. Сейчас его успешно заменил Владислав Дубинчак.

"Кто был главным шутником в команде? Конечно, Бущан. Он обожает внимание, всегда может рассказать смешную историю даже несколько раз подряд, и она все равно радует всех. Он любит пародировать людей – настоящий комик или стендапер.

Относительно того, кто еще мог бы сравниться с ним в этом плане, то это Дубинчак. У него рот просто не закрывается – постоянно говорит и шутит", – рассказал Караваев.

Где сейчас играет Бущан?