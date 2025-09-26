В Динамо всегда хватало игроков, которые были душой компании. Свою версию о главных шутниках столичной команды рассказал Александр Караваев, сообщает 24 Канал со ссылкой на On-side.
Кто главный шутник в Динамо?
Лучшим юмористом Динамо до ухода из клуба был одессит Георгий Бущан. Сейчас его успешно заменил Владислав Дубинчак.
"Кто был главным шутником в команде? Конечно, Бущан. Он обожает внимание, всегда может рассказать смешную историю даже несколько раз подряд, и она все равно радует всех. Он любит пародировать людей – настоящий комик или стендапер.
Относительно того, кто еще мог бы сравниться с ним в этом плане, то это Дубинчак. У него рот просто не закрывается – постоянно говорит и шутит", – рассказал Караваев.
Где сейчас играет Бущан?
- Напомним, что зимой 2025 года Георгий Бущан покинул киевское Динамо. Голкипер подписал контракт с саудовским Аль-Шабабом.
- В новом клубе Георгий не смог стать первым номером, а потому в начале сентября сменил клубную прописку. 31-летний вратарь на правах аренды перешел в Полесье. По данным Transfermarkt соглашение с "волками" рассчитано до конца сезона.
- Георгий успел дебютировать за новую команду в кубковом матче против Руха, в котором Полесье потерпело разгромное поражение со счетом 0:3.
- Интересно, что Бущан летом мог вернуться в родное Динамо, но клуб сделал ставку на более молодых голкиперов.