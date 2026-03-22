По информации румынского издания Sport.ro, источник из окружения 24-летнего нападающего сообщил, что он точно не останется в украинском клубе после завершения сезона. Как минимум он продолжит карьеру в другой команде на правах аренды.

Покинет ли Бленуце Динамо?

Источник близкий к футболисту сообщил, что решение о трансфере будет обсуждать итальянский агент Бленуцы.

Он покинет киевское Динамо летом, стопроцентно! По крайней мере в аренде,

– говорят источники приближенные к футболисту.

Ранее он уже входил в список потенциальных новичков Динамо Бухарест и даже рассматривалась его зимняя трансферная возможность. Возможно, попытки осуществить переход повторятся летом, учитывая хорошие отношения клуба с киевским Динамо.

Дело в том, что Бленуца не продолжит играть в киевском Динамо,

– сообщает источник.

Футболист заключил контракт со всемирно известной агентской компанией Base, однако, по словам источника, пока не совсем доволен работой этой фирмы. От их решений также будет зависеть, как сложится ситуация с Бленуце в конце сезона.

Румынское СМИ отмечает, что сезон 2025-2026 годов стал для него футбольным кошмаром, после которого он больше не захочет иметь дело с Украиной.

Одно можно сказать наверняка: после этого сезона 2025-2026 годов Владислав Бленуце больше никогда не захочет слышать об Украине! Не потому, что он пророссийский, как показала его онлайн-активность, а потому, что в Украине он пережил настоящий футбольный кошмар,

– пишет румынское СМИ.

