За інформацією румунського видання Sport.ro, джерело з оточення 24-річного нападника повідомило, що він точно не залишиться в українському клубі після завершення сезону. Як мінімум він продовжить кар'єру в іншій команді на правах оренди.

Чи покине Бленуце Динамо?

Джерело близьке до футболіста повідомило, що рішення про трансфер обговорюватиме італійський агент Бленуци.

Він покине київське Динамо влітку, стовідсотково! Принаймні в оренді,

– кажуть джерела наближені до футболіста.

Раніше він вже входив у список потенційних новачків Динамо Бухарест і навіть розглядалася його зимова трансферна можливість. Можливо, спроби здійснити перехід повторяться влітку, враховуючи добрі стосунки клубу з київським Динамо.

Справа в тому, що Бленуца не продовжить грати в київському Динамо,

– повідомляє джерело.

Футболіст уклав контракт із всесвітньо відомою агентською компанією Base, однак, за словами джерела, наразі не зовсім задоволений роботою цієї фірми. Від їхніх рішень також залежатиме, як складеться ситуація з Бленуце наприкінці сезону.

Румунське ЗМІ зазначає, що сезон 2025-2026 років став для нього футбольним кошмаром, після якого він більше не захоче мати справу з Україною.

Одне можна сказати напевно: після цього сезону 2025-2026 років Владіслав Бленуце більше ніколи не захоче чути про Україну! Не тому, що він проросійський, як показала його онлайн-активність, а тому, що в Україні він пережив справжній футбольний кошмар,

– пише румунське ЗМІ.

Що відомо про Бленуце в Динамо?