У Динамо завжди вистачало гравців, які були душею компанії. Свою версію про головних жартівників столичної команди розповів Олександр Караваєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на On-side.
Хто головний жартівник у Динамо?
Найкращим гумористом Динамо до відходу з клубу був одесит Георгій Бущан. Наразі його успішно замінив Владислав Дубінчак.
"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.
Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – розповів Караваєв.
Де зараз грає Бущан?
Нагадаємо, що взимку 2025 року Георгій Бущан залишив київське Динамо. Голкіпер підписав контракт із саудівським Аль-Шабабом.
У новому клубі Георгій не зміг стати першим номером, а тому на початку вересня змінив клубну прописку. 31-річний воротар на правах оренди перейшов до Полісся. За даними Transfermarkt угода з "вовками" розрахована до кінця сезону.
Георгій встиг дебютувати за нову команду в кубковому матчі проти Руху, в якому Полісся зазнало розгромної поразки з рахунком 0:3.
Цікаво, що Бущан влітку міг повернутися в рідне Динамо, але клуб зробив ставку на молодших голкіперів.