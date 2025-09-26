У кожній футбольній команді є людина, яка відзначається непересічним почуттям гумору. Захисник Динамо Олександр Караваєв назвав гравців, які відповідають за гарний настрій у "біло-синіх".

У Динамо завжди вистачало гравців, які були душею компанії. Свою версію про головних жартівників столичної команди розповів Олександр Караваєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на On-side.

Хто головний жартівник у Динамо?

Найкращим гумористом Динамо до відходу з клубу був одесит Георгій Бущан. Наразі його успішно замінив Владислав Дубінчак.

"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.

Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – розповів Караваєв.

