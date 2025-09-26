Укр Рус
Sport News 24 Футбол Справжній комік: Караваєв назвав головних жартівників у Динамо
26 вересня, 21:19
2

Справжній комік: Караваєв назвав головних жартівників у Динамо

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Головним жартівником Динамо був Георгій Бущан, якого замінив Владислав Дубінчак.
  • Георгій Бущан перейшов на правах оренди до Полісся після невдалого періоду в Аль-Шабабі.

У кожній футбольній команді є людина, яка відзначається непересічним почуттям гумору. Захисник Динамо Олександр Караваєв назвав гравців, які відповідають за гарний настрій у "біло-синіх".

У Динамо завжди вистачало гравців, які були душею компанії. Свою версію про головних жартівників столичної команди розповів Олександр Караваєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на On-side.

Читайте також Вигнали зі збірної України та отримав повістку в АТО: що відомо про легенду Динамо Заварова

Хто головний жартівник у Динамо?

Найкращим гумористом Динамо до відходу з клубу був одесит Георгій Бущан. Наразі його успішно замінив Владислав Дубінчак.

"Хто був головним жартівником у команді? Звичайно, Бущан. Він обожнює увагу, завжди може розповісти смішну історію навіть кілька разів поспіль, і вона все одно радує всіх. Він любить пародіювати людей – справжній комік чи стендапер.

Щодо того, хто ще міг би зрівнятися з ним у цьому плані, то це Дубінчак. У нього рот просто не закривається – постійно говорить і жартує", – розповів Караваєв.

Де зараз грає Бущан?

  • Нагадаємо, що взимку 2025 року Георгій Бущан залишив київське Динамо. Голкіпер підписав контракт із саудівським Аль-Шабабом.

  • У новому клубі Георгій не зміг стати першим номером, а тому на початку вересня змінив клубну прописку. 31-річний воротар на правах оренди перейшов до Полісся. За даними Transfermarkt угода з "вовками" розрахована до кінця сезону.

  • Георгій встиг дебютувати за нову команду в кубковому матчі проти Руху, в якому Полісся зазнало розгромної поразки з рахунком 0:3.

  • Цікаво, що Бущан влітку міг повернутися в рідне Динамо, але клуб зробив ставку на молодших голкіперів.