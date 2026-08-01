Александр Усик рассказал о жизни после завершения карьеры в профессиональном боксе. Своими мыслями он поделился на YouTube-канале All Out Fighting.

Что сказал Александр

По словам лидера в супертяжелом весе по версии Ring Magazine, он не слишком задумывается о том, что будет после последнего боя. Однако об этом уже подумала Екатерина Усик.

Недавно жена сказала: "Сейчас ты в отличной форме и у тебя прекрасное телосложение. Когда завершишь карьеру, только не полней, ведь именно таким ты мне нравишься больше всего",

– сказал Александр.

Отметим, что пара знакома еще со школьных времен. Александр и Екатерина поженились 25 сентября 2009 года после шести лет отношений. Сегодня супруги воспитывают четверых детей – дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Кто может стать следующим соперником Усика

Сейчас журналисты, промоутеры и аналитики среди вероятных кандидатов выделяют голландца Рико Верховена и американца Деонтея Уайлдера. На данный момент дата и место поединка Усика неизвестны.

Недавно Александр Усик заверил, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Украинский чемпион также рассказал, что мотивирует его продолжать выступления на высшем уровне.