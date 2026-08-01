Олександр Усик заговорив про життя після завершення шляху у професійному боксі. Своїми думками він поділився для ютуб-каналу All Out Fighting.

Що сказав Олександр

За словами лідера надважкої ваги за версією Ring Magazine, він не надто замислюється про те, що буде після останнього бою. Проте, про це уже подумала Катерина Усик.

Нещодавно дружина сказала: "Зараз ти перебуваєш у чудовій формі й маєш гарну статуру. Коли завершиш кар'єру, тільки не товстішай, адже саме таким ти мені найбільше подобаєшся",

– сказав Олександр.

Зазначимо, що пара знайома ще зі шкільних часів. Олександр та Катерина одружилася 25 вересня 2009 року після шести років стосунків. Сьогодні подружжя виховує чотирьох дітей – доньок Єлизавету і Марію, а також синів Кирила та Михайла.

Хто може стати наступним суперником Усика

Наразі журналісти, промоутери та аналітики серед імовірних кандидатур виділяють нідерландця Ріко Верховена та американця Деонтея Вайлдера. Наразі дата та місце поєдинку Усика не відомі.

Нещодавно Олександр Усик запевнив, що не збирається завершувати професійну кар'єру. Український чемпіон також розповів, що мотивує його продовжувати виступи на найвищому рівні.