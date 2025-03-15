"Усик постареет": экс-чемпион мира дал прогноз на бой украинца и Паркера

Бывший чемпион мира Карл Фроч дал прогноз на бой Александра Усика и Джозефа Паркера. Он считает, что новозеландец может побить украинца.

В ночь на 23 февраля (по Киеву) состоялся бой Джозефа Паркера и Мартина Баколе, который заменил Даниэля Дюбуа. Новозеландец нокаутировал своего соперника и одержал победу в бою.

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Какой прогноз Фроч дал на бой Усика и Паркера

Он считает, что новозеландец заслуживает свой шанс. Дюбуа отказался от боя с Паркером, а Паркер одержал хорошую победу над Баколе, пишет 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Я не думаю, что у Паркера есть шансы побить Усика. Посмотрите, что сделал Усик, он дважды побил Джошуа и дважды побил Фьюри, так что нельзя сказать, что у Паркера много шансов. Но никогда не знаешь, если Усик постареет, а Паркер оседлает волну, и у него все будет хорошо, их бой может стать интересным,

– сказал Карл Фроч.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером.