Представители сборной Бразилии отправились на переговоры с Анчелотти
- Представители Федерации футбола Бразилии прибыли в Испанию для переговоров с Карло Анчелотти.
- Карло Анчелотти рассматривается как главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии, и он может покинуть Реал в конце сезона.
- Диего Фернандес пытается убедить Анчелотти присоединиться к сборной Бразилии и покинуть Реал в мае.
- Сборная Бразилии уволила своего тренера после поражения от Аргентины в отборочных матчах.
Представители Федерации футбола Бразилии прибыли в Испанию. Они нацелены встретиться с Карло Анчелотти для переговоров.
Руководство сборной Бразилии рассматривает Карло Анчелотти как главного кандидата на должность главного тренера. Реал может уволить итальянского специалиста из-за неутешительных результатов команды.
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Новое место работы для Анчелотти
Если не случится ничего чрезвычайного, то главный тренер Реала в конце этого сезона возглавит сборную Бразилии, пишет 24 канал со ссылкой на Relevo.
В Испанию прилетел эмиссар Федерации футбола Бразилии Диего Фернандес, который в течение последних месяцев вел переговоры с Карло Анчелотти относительно контракта. Сейчас представитель находится в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером и попытаться окончательно завершить сделку.
Еще одна цель поездки Диего Фернандеса в Севилью – попытаться убедить Карло Анчелотти как можно быстрее присоединиться к сборной Бразилии. Если итальянец примет предложение, тогда ему придется покинуть Реал в мае и отказаться от участия в клубном чемпионате мира.
Напомним, что в отборочных матчах на чемпионат мира сборная Бразилии сенсационно разгромно уступила Аргентине. После этого команда уволила главного тренера.