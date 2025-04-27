Представители сборной Бразилии отправились на переговоры с Анчелотти

Представители Федерации футбола Бразилии прибыли в Испанию. Они нацелены встретиться с Карло Анчелотти для переговоров.

Руководство сборной Бразилии рассматривает Карло Анчелотти как главного кандидата на должность главного тренера. Реал может уволить итальянского специалиста из-за неутешительных результатов команды.

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Новое место работы для Анчелотти

Если не случится ничего чрезвычайного, то главный тренер Реала в конце этого сезона возглавит сборную Бразилии, пишет 24 канал со ссылкой на Relevo.

В Испанию прилетел эмиссар Федерации футбола Бразилии Диего Фернандес, который в течение последних месяцев вел переговоры с Карло Анчелотти относительно контракта. Сейчас представитель находится в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером и попытаться окончательно завершить сделку.

Еще одна цель поездки Диего Фернандеса в Севилью – попытаться убедить Карло Анчелотти как можно быстрее присоединиться к сборной Бразилии. Если итальянец примет предложение, тогда ему придется покинуть Реал в мае и отказаться от участия в клубном чемпионате мира.

Напомним, что в отборочных матчах на чемпионат мира сборная Бразилии сенсационно разгромно уступила Аргентине. После этого команда уволила главного тренера.