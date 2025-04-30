Переговоры Анчелотти и сборной Бразилии сорвались: почему итальянец не возглавит "селесао"

В течение длительного времени ходят слухи, что Карло Анчелотти покинет Реал по окончании нынешнего сезона. Он, по инсайдерской информации, должен был возглавить сборную Бразилии по футболу.

Стороны вели длительные переговоры. Однако они в конце концов не завершились успехом, сообщает 24 Канал со ссылкой на испанское издание Marca.

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Почему Анчелотти отказал бразильцам

Главный тренер "сливочных" имел на руках предложение от 5-кратных чемпионов мира. Но все же отказался стать наставником "селесао".

О своем решении Карло Анчелотти лично сообщил президенту Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесу. Одним из главных факторов называется щедрое предложение из Саудовской Аравии.

65-летний специалист может уже в ближайшее время возглавить один из местных клубов. Ему якобы предлагают контракт с заработной платой в 50 миллионов евро в год.

К слову. Карло Анчелотти имеет действующее соглашение с Реалом до 30 июня 2026 года. Однако с большой вероятностью стороны договорятся о прекращении сотрудничества после завершения сезона-2024/2025.

Отметим, что во главе "сливочных" итальянец провел 348 матчей. Он вместе с мадридцами завоевал 15 трофеев.