Звездный Алькарас выбил россиянина из Уимблдона и обновил рекорд, который держался 47 лет

На Уимблдонском турнире прошли матчи 1/8 финала мужского одиночного разряда. В одном из поединков встречались испанец Карлос Алькарас и "нейтральный" Андрей Рублев.

По итогу четырех сетов (6:7, 6:3, 6:4, 6:4) Карлос Алькарас победил "нейтрального" россиянина Андрея Рублева. Этот результат позволил второй ракетке мира обновить возрастной рекорд Грендслемов, пишет 24 Канал со ссылкой на OptaAce.

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Новое достижение невероятного Алькараса

Испанский теннисист в возрасте 22 лет и 56 дней стал самым молодым игроком, который вышел в 12 четвертьфиналов турниров серии Grand Slam. Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет и принадлежал легендарному шведу Бьерну Боргу. Он установил аналогичный рекорд, когда ему исполнилось 22 года и 84 дня.

Алькарас возглавил рейтинг рекордистов / фото OptaAce

Кроме того, испанец стал самым молодым теннисистом, который трижды подряд стал четвертьфиналистом Уимблдона за последние 17 лет.

Отметим, что в полуфинале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с британцем Кэмероном Норри, который занимает 61-ю строчку в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось, что Михаила Мудрика заметили на матчах Уимблдонского турнира. Футболист Челси приходил поддержать украинскую теннисистку Людмилу Киченок.