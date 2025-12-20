Хулиган и боксер, отменивший встречу с Усиком: интересные факты биографии президента Польши

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий имеет долгую историю занятий спортом. Неудивительно, что политик хотел встретиться с чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Кароль Навроцкий в юности активно занимался футболом и боксом. 24 Канал подготовил малоизвестные факты биографии президента Польши, которые связаны со спортом.

Мог ли Навроцкий стать соперником Усика?

Действующий президент Польши родился 3 марта 1983 года в Гданьске. Он всего на четыре года старше трехкратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

С детских лет Навроцкий увлекался различными видами спорта. В юности занимался боксом и даже получал награды на соревнованиях.

Кароль выступал за боксерскую команду РКС Сточньовец с 2000 по 2004 год. Будущий политик стал победителем зонального турнира Кубка Польши по боксу среди юниоров в весовой категории до 91 килограмма.

Отметим, что именно в этой весовой категории на любительском уровне выступал Александр Усик, которому в 2004 году было 17 лет. Поэтому вполне возможно, что боксеры могли встретиться на ринге, если бы Навроцкий продолжил заниматься боксом.

Во время предвыборной кампании Навроцкий вспомнил боксерское прошлое. Политик опубликовал видео с тренировок, сравнивая себя с киноперсонажем Рокки Бальбоа. Сторонники Кароля даже использовали шуточный слоган "Now Rocky" – игру слов с фамилией будущего президента.

После избрания Навроцкого президентом Польши его поздравил почетный президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Йоаннис Филиппатос.

Мы гордимся победой Кароля Навроцкого на выборах. От имени всей боксерской семьи мы посылаем ему наши самые искренние поздравления и желаем ему сил в будущих битвах, которые может принести политика,

– говорится в сообщении президента EUBC.

Кароль Навроцкий был неплохим боксером / Фото EUROPEAN BOXING CONFEDERATION

Футбольный хулиган, который набил тату любимых клубов

Еще одной страстью Навроцкого остается футбол. В подростковом возрасте он играл за команду ККС Гедания в Гданьске (1997 – 2000). Также был игроком и капитаном футбольной команды Экс Седльце

Политические оппоненты припомнили Навроцкому его участие в фанатском русу. Вроде бы он имел связи со средой футбольных хулиганов.

Сам Навроцкий признался, что участвовал по меньшей мере в одной драке между фанатами. Тогда многие участники беспорядков были задержаны и получили наказание. Зато Навроцкий избежал задержания, поскольку не был опознан.

По информации Polskie Radio online, у будущего президента Польши были футбольные татуировки, связанные с экстремистской ультраправой фанатской группой "Hooligani Wolnego Miasto", а также любимых клубов – Челси и Лехия.

Последней футбольной командой Навроцкого была Седльце Гданьск. Пользователь соцсетей Hablermont нашел его фото времен выступлений в сезоне 2015 – 2016 в классе А. Навроцкий имел довольно неплохую статистику: 14 матчей, 8 голов, 3 желтые карточки.

Кароль Навроцкий в борьбе за мяч (слева) / Фото Hablermont

Почему Навроцкий отменил встречу с Усиком?

Украинский боксер Александр Усик провел несколько поединков в Польше, где завоевал большую армию поклонников. Поэтому представители Навроцкого договорились с командой боксера о встрече, которая должна была состояться 23 октября. В этот период Усик как раз был в Польше.

Навроцкий планировал встретиться с Усиком и провести с ним совместную тренировку, ведь раньше тоже занимался боксом. Однако впоследствии канцелярия новоизбранного президента отказалась от такой идеи.

Полякам не понравилось, что Усик присоединился к сбору средств на восстановление музея Роману Шухевичу, который разрушили российские дроны. У поляков негативное отношение к главнокомандующему Украинской повстанческой армии. Опасаясь гнева электората Навроцкий отменил встречу с Усиком.