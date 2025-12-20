Хуліган і боксер, що скасував зустріч з Усиком: цікаві факти біографії президента Польщі

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький має довгу історію занять спортом. Не дивно, що політик хотів зустрітися з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

Кароль Навроцький в юності активно займався футболом та боксом. 24 Канал підготував маловідомі факти біографії президента Польщі, які пов'язані зі спортом.

Чи міг Навроцький стати суперником Усика?

Чинний президент Польщі народився 3 березня 1983 року у Гданську. Він лише на чотири роки старший за триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

З дитячих років Навроцький захоплювався різними видами спорту. В юності займався боксом та навіть здобував нагороди на змаганнях.

Кароль виступав за боксерську команду РКС Сточньовець з 2000 по 2004 рік. Майбутній політик став переможцем зонального турніру Кубка Польщі з боксу серед юніорів у ваговій категорії до 91 кілограма.

Зазначимо, що саме у цій ваговій категорії на аматорському рівні виступав Олександр Усик, якому у 2004 році було 17 років. Тож цілком можливо, що боксери могли зустрітися на рингу, якби Навроцький продовжив займатися боксом.

Під час передвиборчої кампанії Навроцький пригадав боксерське минуле. Політик опублікував відео з тренувань, порівнюючи себе з кіноперсонажем Роккі Бальбоа. Прихильники Кароля навіть використовували жартівливий слоган "Now Rocky" – гру слів із прізвищем майбутнього президента.

Після обрання Навроцького президентом Польщі його привітав почесний президент Європейської конфедерації боксу (EUBC) Йоанніс Філіппатос.

Ми пишаємося перемогою Кароля Навроцького на виборах. Від імені всієї боксерської сім'ї ми надсилаємо йому наші найщиріші вітання та бажаємо йому сил у майбутніх битвах, які може принести політика,

– йдеться у повідомленні президента EUBC.

Кароль Навроцький був непоганим боксером / Фото EUROPEAN BOXING CONFEDERATION

Футбольний хуліган, який набив тату улюблених клубів

Ще однією пристрастю Навроцького залишається футбол. У підлітковому віці він грав за команду ККС Геданія у Гданську (1997 – 2000). Також був гравцем і капітаном футбольної команди Екс Седльце

Політичні опоненти пригадали Навроцькому його участь у фанатському русу. Начебто він мав зв'язки із середовищем футбольних хуліганів.

Сам Навроцький зізнався, що брав участь щонайменше в одній бійці між фанатами. Тоді багато учасників безладів були затримані та отримали покарання. Натомість Навроцький уникнув затримання, оскільки не був упізнаний.

За інформацією Polskie Radio online, у майбутнього президента Польщі були футбольні татуювання пов'язані з екстремістською ультраправою фанатською групою "Hooligani Wolnego Miasto", а також улюбленіих клубів – Челсі та Лехія.

Останньою футбольною командою Навроцького була Седльце Гданськ. Користувач соцмереж Hablermont знайшов його фото часів виступів у сезоні 2015 – 2016 у класі А. Навроцький мав доволі непогану статистику: 14 матчів, 8 голів, 3 жовті картки.

Кароль Навроцький у боротьбі за м'яч (ліворуч) / Фото Hablermont

Чому Навроцький скасував зустріч з Усиком?

Український боксер Олександр Усик провів кілька поєдинків у Польщі, де здобув велику армію прихильників. Тож представники Навроцького домовилися з командою боксера про зустріч, яка мала відбутися 23 жовтня. У цей період Усик якраз був у Польщі.

Навроцький планував зустрітися з Усиком та провести з ним спільне тренування, адже раніше теж займався боксом. Однак згодом канцелярія новообраного президента відмовилася від такої ідеї.

Полякам не сподобалося, що Усик долучився до збору коштів на відновлення музею Роману Шухевичу, який зруйнували російські дрони. У поляків негативне ставлення до головнокомандувача Української повстанської армії. Побоюючись гніву електорату Навроцький скасував зустріч з Усиком.