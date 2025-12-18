Особливо багато фанатів додалось після бою у Кракові у 2023 році. Тоді у серпні Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у цьому місті, подарувавши вболівальникам яскраве шоу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interia.

До теми Із зображенням козака: Усик подарував Джошуа презент із України – відео зустрічі

Що відомо про зустріч Усика і Навроцького?

Завдяки цьому Олександр мав шанс зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Польські ЗМІ пишуть про те, що ця зустріч була несподівано зірвана.

Команда Навроцького домовилась із менеджером Усика про зустріч 23 жовтня. У цей період українець як раз був у Польщі, а президент особисто бажав побачитись із українським чемпіоном.

Повідомляється, що Кароль є великим шанувальником боксу. Він хотів урочисто прийняти Олександра та потренуватися із ним. Втім канцелярія президента Польщі відмовила його від цієї ідеї.

Чому президент Польщі скасував зустріч?

Річ у тім, що в ті дні мер Львова Андрій Садовий опублікував пост в телеграм про Усика. В ньому він подякував боксеру за те, що той долучився до відновлення музею Романа Шухевича, який був зруйнований після російської атаки.

Спортсмен пожертвував 100 тисяч гривень на відбудову музею, а також подарував боксерські рукавички для аукціону. Саме це стало на заваді зустрічі Усика та Навроцького.

Команда польського президента зазначила, що персона Романа Шухевича є неоднозначною для поляків та торкається болючих тем в історії.

Польське населення могло негативно сприйняти цю новину, що мало б відобразитися і на ставленні до Навроцького. Саме тому президент Польщі і скасував цю зустріч в останній момент.

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?