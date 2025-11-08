Кемкин – засланный казачок "львов": Карпаты в большинстве минимально одолели Кривбасс
- Карпаты одержали первую домашнюю победу в сезоне УПЛ-2025/2026, обыграв Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Бруниньо на 47-й минуте.
- Кривбасс остался в меньшинстве на 16-й минуте после удаления Кемкина, что сказалось на их игре и привело к третьей подряд безвыигрышной серии.
В субботу, 8 ноября, львовские Карпаты принимали криворожский Кривбасс в рамках 12-го тура УПЛ-2025/2026. "Львы" одержали первую домашнюю победу в текущем розыгрыше украинского первенства.
Карпаты к очной игре против Кривбасса подошли в хорошем настроении, ведь в предыдущем туре "львы" минимально одолели черкасский ЛНЗ 1:0. А вот криворожский клуб дома неожиданно расписал ничью 2:2 с Полтавой, информирует 24 Канал.
Читайте также Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 12-го тура УПЛ-2025/2026
Как развивался матч Карпаты – Кривбасс?
Уже со старта стало понятно, кто больше будет владеть преимуществом на футбольном поле. Команда Лупашко взяла мяч под свой контроль и побежала создавать остроту у ворот Кривбасса.
На старте поединка мяч побывал во владениях гостей, но забил Краснопир из явного офсайда.
Уже на 16-й минуте гости остались в меньшинстве. Команду подвел Кемкин, контракт которого принадлежит как раз львовскому клубу. Александр неудачно сыграл на выходе и снес Витора. Судья без колебаний назначил стандарт, а голкипер Кривбасса увидел перед собой красную карточку.
Львовская публика устроила овации Кемкину, который стал "засланным казачком" в составе криворожского клуба. Вместо него в ворота стал Маханьков. У последнего была целая гора работы в первом тайме. Только активный вингер Карпат Витор несколько раз пробивал по его владениям. Не везло в этот вечер иностранному вингеру "львов", который бил с разных позиций.
У ворот Домчака же была довольно спокойная ситуация. Несмотря на большинство хозяевам не удалось уйти на перерыв ведя в счете. Нули были на табло стадиона "Украина" в первые 45 минут.
Сразу после отдыха хозяева таки размочили нули на табло. Бруниньо решился на удар из-за пределов штрафной, неудачно отбил голкипер Кривбасса и мяч залетел в сетку ворот гостей – 1:0.
Во втором тайме львовский клуб показал довольно прагматичный футбол, Кривбасс не создал много моментов, но и "зелено-белые" не отсиживались в обороне. Опять Витор упустил много моментов.
В конце матча Домчак впервые по-настоящему спас команду от пропущенного гола, в упор парировав удар.
Финальный свисток зафиксировал первую домашнюю победу Карпат в текущем сезоне УПЛ-2025/2026. "Львы" добывали вторую подряд победу. Кривбасс довел свою безвыигрышную серию уже до трех поединков.
Карпаты – Кривбасс 1:0
Гол: Бруниньо, 47
Удаление: Кемкин, 16 (Кривбасс)
Видеообзор матча Карпаты – Кривбасс
Какова ситуация клубов в таблице и с кем сыграют следующие матчи?
"Львы" в позитивном настроении ушла на перерыв на матчи сборных. Команда Владислава Лупашко благодаря этой победе набрали уже 18 баллов и поднялись на 8-ю позицию.
Зато Кривбасс остался при своих 20 очках и занимает 5-е место.
В следующем туре Карпаты сыграют снова дома. Соперником будет харьковский Металлист 1925, который в этом туре проиграл луганской Заре 1:3. Поединок Карпаты – Металлист 1925 запланирован на 22 ноября (начало – в 13:00).
Кривбасс 23 ноября примет ровенский Верес, который в этом туре минимально одолел Рух (1:0).