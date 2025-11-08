Кемкин – засланный казачок "львов": Карпаты в большинстве минимально одолели Кривбасс

В субботу, 8 ноября, львовские Карпаты принимали криворожский Кривбасс в рамках 12-го тура УПЛ-2025/2026. "Львы" одержали первую домашнюю победу в текущем розыгрыше украинского первенства.

Карпаты к очной игре против Кривбасса подошли в хорошем настроении, ведь в предыдущем туре "львы" минимально одолели черкасский ЛНЗ 1:0. А вот криворожский клуб дома неожиданно расписал ничью 2:2 с Полтавой, информирует 24 Канал.

Читайте также Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 12-го тура УПЛ-2025/2026

Как развивался матч Карпаты – Кривбасс?

Уже со старта стало понятно, кто больше будет владеть преимуществом на футбольном поле. Команда Лупашко взяла мяч под свой контроль и побежала создавать остроту у ворот Кривбасса.

На старте поединка мяч побывал во владениях гостей, но забил Краснопир из явного офсайда.

Уже на 16-й минуте гости остались в меньшинстве. Команду подвел Кемкин, контракт которого принадлежит как раз львовскому клубу. Александр неудачно сыграл на выходе и снес Витора. Судья без колебаний назначил стандарт, а голкипер Кривбасса увидел перед собой красную карточку.

Львовская публика устроила овации Кемкину, который стал "засланным казачком" в составе криворожского клуба. Вместо него в ворота стал Маханьков. У последнего была целая гора работы в первом тайме. Только активный вингер Карпат Витор несколько раз пробивал по его владениям. Не везло в этот вечер иностранному вингеру "львов", который бил с разных позиций.

У ворот Домчака же была довольно спокойная ситуация. Несмотря на большинство хозяевам не удалось уйти на перерыв ведя в счете. Нули были на табло стадиона "Украина" в первые 45 минут.

Сразу после отдыха хозяева таки размочили нули на табло. Бруниньо решился на удар из-за пределов штрафной, неудачно отбил голкипер Кривбасса и мяч залетел в сетку ворот гостей – 1:0.

Во втором тайме львовский клуб показал довольно прагматичный футбол, Кривбасс не создал много моментов, но и "зелено-белые" не отсиживались в обороне. Опять Витор упустил много моментов.

В конце матча Домчак впервые по-настоящему спас команду от пропущенного гола, в упор парировав удар.

Финальный свисток зафиксировал первую домашнюю победу Карпат в текущем сезоне УПЛ-2025/2026. "Львы" добывали вторую подряд победу. Кривбасс довел свою безвыигрышную серию уже до трех поединков.

Карпаты – Кривбасс 1:0

Гол: Бруниньо, 47

Удаление: Кемкин, 16 (Кривбасс)

Видеообзор матча Карпаты – Кривбасс

Какова ситуация клубов в таблице и с кем сыграют следующие матчи?