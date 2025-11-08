Кемкін – засланий козачок "левів": Карпати у більшості мінімально здолали Кривбас

У суботу, 8 листопада, львівські Карпати приймали криворізький Кривбас у рамках 12-го туру УПЛ-2025/2026. "Леви" здобули першу домашню перемогу у поточному розіграші української першості.

Карпати до очної гри проти Кривбаса підійшли у гарному настрої, адже у попередньому турі "леви" мінімально здолали черкаський ЛНЗ 1:0. А от криворізький клуб вдома несподівано розписав нічию 2:2 із Полтавою, інформує 24 Канал.

Як розвивався матч Карпати – Кривбас?

Вже зі старту стало зрозуміло, хто більше володітиме перевагою на футбольному полі. Команда Лупашка взяла м'яч під свій контроль та побігла створювати гостроту біля воріт Кривбаса.

На старті поєдинку м'яч побував у володіннях гостей, але забив Краснопір із явного офсайду.

Вже на 16-й хвилині гості залишились у меншості. Команду підвів Кемкін, контракт якого належить якраз львівському клубу. Олександр невдало зіграв на виході та зніс Вітора. Суддя без вагань призначив стандарт, а голкіпер Кривбаса побачив перед собою червону картку.

Львівська публіка влаштувала овації Кемкіну, який став "засланим козачком" у складі криворізького клубу. Замість нього у ворота став Маханьков. В останнього була ціла гора роботи у першому таймі. Тільки активний вінгер Карпат Вітор декілька разів пробивав по його володіннях. Не щастило цього вечора іноземному вінгеру "левів", який бив із різних позицій.

Біля воріт Домчака ж була доволі спокійна ситуація. Попри більшість господарям не вдалось піти на перерву ведучи у рахунку. Нулі були на табло стадіону "Україна" у перші 45 хвилин.

Одразу після відпочинку господарі таки розмочили нулі на табло. Бруніньйо наважився на удар з-за меж штрафного, невдало відбив голкіпер Кривбаса і м'яч залетів у сітку воріт гостей – 1:0.

У другому таймі львівський клуб показав доволі прагматичний футбол, Кривбас не створив багато моментів, але й "зелено-білі" не відсиджувались в обороні. Знову Вітор змарнував багато моментів.

Наприкінці матчу Домчак вперше по-справжньому врятував команду від пропущеного голу, впритул парирувавши удар.

Фінальний свисток зафіксував першу домашню перемогу Карпат у поточному сезоні УПЛ-2025/2026. "Леви" здобували другу поспіль звитягу. Кривбас довів свою безвиграшну серію вже до трьох поєдинків.

Карпати – Кривбас 1:0

Гол: Бруніньйо, 47

Вилучення: Кемкін, 16 (Кривбас)

