Солидный куш: сколько денег заплатили Карпаты за лидеров Руха

Новость о сотрудничестве львовских клубов Карпат и Руха стала главным событием во время зимней паузы в чемпионате УПЛ. "Львы" сразу подписали четырех ведущих игроков "желто-черных".

Во второй части чемпионата за Карпаты будут играть защитник Алексей Сыч, полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, а также форвард Игорь Краснопир. Летом к ним должны присоединиться Марко Сапуга и Евгений Пастух, пишет 24 Канал.

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Громкие трансферы Карпат

По информации телеграмм-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", Рух получит компенсацию за своих ведущих игроков в размере 15 миллионов евро. Поэтому в среднем каждый игрок стоил Карпатам 2,5 миллиона.

Интересно, что по данным портала Transfermarkt, самым дорогим из перечисленных игроков является вингер Илья Квасница. Игрок молодежной сборной Украины оценивается в 3 миллиона евро. Суммарная стоимость игроков составляет 7,1 миллиона.

Ранее генеральный директор Карпат Андрей Русол опроверг информацию о слиянии клубов. Функционер отметил, "львы" будут иметь приоритетное право на подписание самых талантливых игроков Руха.

Отметим, что в турнирной таблице обе львовские команды находятся рядом: Карпаты занимают шестую строчку, а Рух – седьмую. В 18-м туре УПЛ "львы" сыграют против Динамо, а "желто-черные" встретятся с черкасским ЛНЗ.