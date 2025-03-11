Потеряли сверхважные очки: Шахтер сыграл вничью с Карпатами

Шахтер продолжает бороться за чемпионство украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Однако "горнякам" крайне нужно добывать очки в каждом матче, чтобы догнать Динамо.

Карпаты – Шахтер 0:0

Во вторник, 11 марта, в конце игрового дня 21-го тура чемпионата Украины состоялся матч между Карпатами и Шахтером. "Львы" и "горняки" расписали безголевую ничью, сообщает 24 канал.

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Сухая ничья во Львове

Шахтер активно начал матч против Карпат. Уже на 5-й минуте противостояния Георгий Судаков должен был открывать счет в игре, но полузащитник "горняков" пробил неточно, находясь в штрафной площадке "львов".

Впоследствии "горняки" провели следующую опасную атаку. Эгиналду вышел один на один с Кинарейкиным, но голкипер уверенно сыграл и не позволил бразильцу открыть счет.

Шахтер на протяжении первого тайма контролировал игру, но забить не сумел. Вторая половина игры также прошла под диктовку "горняков". Однако Карпаты также имели шансы, чтобы забить гол и победить дончан.

На последних минутах игры "львы" выбежали в контратаку, которая завершилась без успешно. Несмотря на созданные моменты команды не смогли забить ни одного гола. В итоге Шахтер и Карпаты сыграли вничью со счетом 0:0.

Видеообзор матча Карпаты – Шахтер: