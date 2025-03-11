Верес – Полесье 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батиста, 33

Во вторник, 11 марта, состоялся матч чемпионата Украины сезона-2024/2025 между Вересом и Полесьем. Игра завершилась разгромной победой ровенского коллектива, сообщает 24 канал.

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Ливень голов

Верес подходил к матчу против Полесья в роли аутсайдера. Ведь житомирцы имеют хороший коллектив с большим количеством качественных легионеров. Однако это не помешало "красно-черным" одержать разгромную победу.

Счет голам открыл капитан Вереса Руслан Степанюк. "Волки" впоследствии сравняли счет усилиями Факундо Батисты. Однако в конце первого тайма Степанюк снова вывел ровенчан вперед.

Во втором тайме Полесье окончательно посыпалось. Сначала Виталий Дахновский увеличил преимущество Вереса, а затем благодаря успешной игре на контратаках Николай Гайдучик и Евгений Шевченко добили бессильных "волков".

Видеообзор матча Верес – Полесье: