Скандал в Карпатах: львовский клуб выбрал нового капитана из-за русского языка своего лидера

Львовские Карпаты готовятся к старту второй части УПЛ сезона 2025 –2026. Команда проводит тренировочный сбор в Испании, где играет контрольные матчи.

Одним из соперников Карпат на сборах стал шведский клуб ГАИС. Перед стартом спарринга со скандинавами произошел неприятный для фанатов львовян инцидент, сообщает сайт Карпат.

По теме "Большинство футболистов – л**но": Маркевич разнес трансферную политику Карпат

Что произошло в Карпатах?

Клуб проводил онлайн-трансляцию встречи у себя на ютуб-канале. В прямой эфир попала мотивационная речь капитана Карпат Дениса Мирошниченко.

Фанатов возмутило то, что Денис общался с партнерами по команде на русском. Карпаты же сразу отреагировали на этот момент и заявили, что команда сменит капитана.

В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно,

– говорится в заявлении клуба.

Кто станет капитаном Карпат?

В итоге уже на следующий день Карпаты объявили имя нового капитана. Им стал игрок сборной Молдовы Владислав Бабогло. Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и бразильский новичок Эдсон Фернандес.

К слову, осенью прошлого года Бабогло имел конфликт с фанатами Карпаты. Защитник не сдержался после критики болельщиков и выразил немало нецензурных мыслей в их адрес.

Как Карпаты проводят сезон 2025 – 2026?