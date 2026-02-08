Скандал в Карпатах: львовский клуб выбрал нового капитана из-за русского языка своего лидера
- Игрок Карпат Денис Мирошниченко лишен капитанской повязки.
- Новым капитаном клуба стал игрок европейской сборной.
Львовские Карпаты готовятся к старту второй части УПЛ сезона 2025 –2026. Команда проводит тренировочный сбор в Испании, где играет контрольные матчи.
Одним из соперников Карпат на сборах стал шведский клуб ГАИС. Перед стартом спарринга со скандинавами произошел неприятный для фанатов львовян инцидент, сообщает сайт Карпат.
По теме "Большинство футболистов – л**но": Маркевич разнес трансферную политику Карпат
Что произошло в Карпатах?
Клуб проводил онлайн-трансляцию встречи у себя на ютуб-канале. В прямой эфир попала мотивационная речь капитана Карпат Дениса Мирошниченко.
Фанатов возмутило то, что Денис общался с партнерами по команде на русском. Карпаты же сразу отреагировали на этот момент и заявили, что команда сменит капитана.
В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно,
– говорится в заявлении клуба.
Кто станет капитаном Карпат?
В итоге уже на следующий день Карпаты объявили имя нового капитана. Им стал игрок сборной Молдовы Владислав Бабогло. Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и бразильский новичок Эдсон Фернандес.
К слову, осенью прошлого года Бабогло имел конфликт с фанатами Карпаты. Защитник не сдержался после критики болельщиков и выразил немало нецензурных мыслей в их адрес.
Как Карпаты проводят сезон 2025 – 2026?
- В прошлом сезоне львовяне едва не попали в еврокубки. Подопечные Владислава Лупашко заняли шестое место в УПЛ и планировали побороться за место в Лиге конференций в этом сезоне.
- Однако первая часть сезона 2025 – 2026 получилась не слишком удачной для Карпаты. Львовяне набрали лишь 19 очков после 16-ти туров и ушли на зимнюю паузу девятыми в турнирной таблице УПЛ.
- Из-за этого в конце декабря Карпаты покинул тренер Владислав Лупашко. Ему на замену "зелено-белые" назначили испанского специалиста Франа Фернандеса.
- Карпаты провели активную трансферную кампанию зимой, подписав шестерых игроков Руха. Новичками "зелено-белых" стали Виталий Холод, Ростислав Лях, Илья Квасница, Эдсон Фернандес, Марко Сапуга и Бабукар Фаал согласно данным Transfermarkt.