Супергол Сикана помог Трабзонспору уйти от поражения в матче чемпионата Турции
В понедельник, 5 мая, состоялся 34-й тур Суперлиги Турции 2024/2025. В одном из матчей Трабзонспор сыграл на выезде против Касымпаши.
Касымпаша – Трабзонспор 1:1
Голы: Багатов, 18 (ГВВ) – Сикан, 47
Трабзонспор и Касымпаша почти потеряли шансы на попадание в зону еврокубков. Поэтому команды просто доигрывают чемпионат, думая о следующем сезоне, пишет 24 канал.
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Вырвали ничью
В первом тайме матча Касымпаша полностью доминировала над Трабзонспором. Гости за 45 минут не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот.
Однако Арсений Батагов все-таки отличился в игре. Украинский защитник забил мяч в собственные ворота, который помог хозяевам поля повести в счете.
Спасением "черноморских штормов" занялся Даниил Сикан. В начале второй половины игры украинский форвард сравнял счет, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной зоны соперника.
Трабзонспор мог вырвать победу на последних минутах матча. Однако забитый мяч Симона Банзы был отменен после проверки системой VAR.
Больше голов команды в матче не забивали. Игра между Касымпаша и Трабзонспором завершилась ничейным счетом 1:1.
Видео голов в матче Касымпаша – Трабзонспор: