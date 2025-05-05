Касимпаша – Трабзонспор 1:1

Голи: Багатов, 18 (ГВВ) – Сікан, 47

Трабзонспор та Касимпаша майже втратили шанси на потрапляння у зону єврокубків. Тому команди просто дограють чемпіонат, думаючи про наступний сезон, пише 24 канал.

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Вирвали нічию

У першому таймі матчу Касимпаша повністю домінувала над Трабзонспором. Гості за 45 хвилин не змогли завдати бодай один удар у площину воріт.

Проте Арсеній Батагов все-таки відзначився у грі. Український захисник забив м'яч у власні ворота, який допоміг господарям поля повести у рахунку.

Порятунком "чорноморських штормів" зайнявся Данило Сікан. На початку другої половини гри український форвард зрівняв рахунок, завдавши потужного удару з-за меж карної зони суперника.

Трабзонспор міг вирвати перемогу на останніх хвилинах матчу. Проте забитий м'яч Сімона Банзи було скасовано після перевірки системою VAR.

Більше голів команди у матчі не забивали. Гра між Касимпаша та Трабзонспором завершилась нічийним рахунком 1:1.

Відео голів у матчі Касимпаша – Трабзонспор: