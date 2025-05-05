Касымпаша – Трабзонспор 1:1

Голы: Багатов, 18 (ГВВ) – Сикан, 47

Трабзонспор и Касымпаша почти потеряли шансы на попадание в зону еврокубков. Поэтому команды просто доигрывают чемпионат, думая о следующем сезоне, пишет 24 канал.

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Вырвали ничью

В первом тайме матча Касымпаша полностью доминировала над Трабзонспором. Гости за 45 минут не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот.

Однако Арсений Батагов все-таки отличился в игре. Украинский защитник забил мяч в собственные ворота, который помог хозяевам поля повести в счете.

Спасением "черноморских штормов" занялся Даниил Сикан. В начале второй половины игры украинский форвард сравнял счет, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной зоны соперника.

Трабзонспор мог вырвать победу на последних минутах матча. Однако забитый мяч Симона Банзы был отменен после проверки системой VAR.

Больше голов команды в матче не забивали. Игра между Касымпаша и Трабзонспором завершилась ничейным счетом 1:1.

Видео голов в матче Касымпаша – Трабзонспор: