Взрыв на ЧАЭС: Михайличенко рассказал, почему игроки Динамо оказались под угрозой

Бывший футболист и тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал о том, как узнал о взрыве реактора на Чернобыльской АЭС. Тогда советская власть все тщательно скрывала.

Алексей Михайличенко стал гостем ютуб-канала "Денис Бойко", где коснулся совсем нефутбольной темы – Чернобыльской катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Как в Динамо узнали о взрыве на ЧАЭС?

По словам специалиста, информация дошла до футболистов очень быстро – в день катастрофы. Однако, способствовали этому вовсе не тогдашние футбольные или государственные чиновники.

Через знакомых узнали. Уже 26-го весь Киев знал, что это произошло. Никто не знал, что это такое – его же не подержишь, не увидишь. Но это очень-очень вредно, и многие, кто имел возможность, сразу выехали из Киева. Но власть все замалчивала,

– отметил Михайличенко.

Легендарный футболист добавил, что даже в мае игроки киевского клуба не имели возможности покинуть украинскую столицу, ведь это была показательная позиция для советской власти.

Мы вернулись в Киев и показательно – что Динамо Киев никуда не уехало – тренировались каждый день. Это надо было видеть: 30 градусов жары, мы знали, что это вредно, и мы выходили в теплых костюмах полностью, в шапках и тренировались,

– сказал Михайличенко.

По словам Михайличенко, спортсменам пришлось возвращаться в Киев даже после победы над мадридским Атлетико в финале Кубка обладателей Кубков (3:0), который состоялся 2 мая 1986 года во французском городе Лион.

